"A lavoro nei campi": la strigliata di Lollobrigida ai furbetti del reddito

Il ministro dell'Agricoltura testimonia che l'aria è cambiata: "Non è un modello di civiltà stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza"

