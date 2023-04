A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme: l’orario della celebrazione con Papa Francesco (Di domenica 2 aprile 2023) A che ora inizia la Messa della Domenica delle Palme presieduta da Papa Francesco e in programma oggi, 2 aprile 2023? Ve lo diciamo subito: appuntamento alle ore 10 in diretta da Piazza San Pietro. Diretta in tv su Rai 1 e Tv2000. iniziano così i riti presieduti dal Papa nel tempo di Pasqua. Domenica prossima, 9 aprile, infatti, è Pasqua, e da domani inizia la Settimana Santa. Su Rai 1 collegamento dalle 9.50, all’interno del programma A sua immagine con Lorena Bianchetti. Telecronaca di Ignazio Ingrao del Tg1. Si tratta di una celebrazione molto importante e suggestiva, durante la quale si ricorda l’accoglienza festante che venne riservata a Gesù quando entrò a ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) A che oralapresieduta dae in programma oggi, 2 aprile 2023? Ve lo diciamo subito: appuntamento alle ore 10 in diretta da Piazza San Pietro. Diretta in tv su Rai 1 e Tv2000.no così i riti presieduti dalnel tempo di Pasqua.prossima, 9 aprile, infatti, è Pasqua, e da domanila Settimana Santa. Su Rai 1 collegamento dalle 9.50, all’interno del programma A sua immagine con Lorena Bianchetti. Telecronaca di Ignazio Ingrao del Tg1. Si tratta di unamolto importante e suggestiva, durante la quale si ricorda l’accoglienza festante che venne riservata a Gesù quando entrò a ...

