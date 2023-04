2 aprile 1927: nasce Ferenc Puskás (VIDEO) (Di domenica 2 aprile 2023) La nascita di Ferenc Puskás Il 2 aprile del 1927 nasce Ferenc Puskás. È stato il miglior giocatore nella storia dell’Ungheria ed il miglior marcatore della sua nazionale. Ha militato per tanti anni nel Real Madrid con cui ha vinto tre Coppe dei Campioni. Ci ha lasciato nel 2006 ma la sua storia e la sua classe rimarranno immortali. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 2 aprile 2023) La nascita diIl 2del. È stato il miglior giocatore nella storia dell’Ungheria ed il miglior marcatore della sua nazionale. Ha militato per tanti anni nel Real Madrid con cui ha vinto tre Coppe dei Campioni. Ci ha lasciato nel 2006 ma la sua storia e la sua classe rimarranno immortali. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

