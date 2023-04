1 Aprile 2023 – Continuano gli esodi tra Colombia e Panama, in tre mesi 87mila profughi (Di domenica 2 aprile 2023) Oltre 87 mila migranti hanno attraversato la selva del Darien, il confine naturale che separa la Colombia dal Panama, durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Tre cittadini britannici sono tenuti in custodia dai talebani in Afghanistan: tra loro c’è il 23enne Miles Routledge, tornato nel paese dopo essere stato evacuato dalle forze armate britanniche meno di due anni fa, e diventato famoso (tra le polemiche) per i suoi viaggi in luoghi pericolosi. La polizia israeliana ha arrestato 19 manifestanti nelle proteste a Tel Aviv. Intanto nel Paese sono oltre 450mila le persone scese in piazza. La polizia kosovara ha arrestato oggi a Kosovska Mitrovica un serbo di 36 anni sospettato di aver dato alle fiamme nei giorni scorsi a Zubin Potok alcune auto con la targa kosovara Rks (Repubblica del Kosovo). Walt Disney Co. ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 2 aprile 2023) Oltre 87 mila migranti hanno attraversato la selva del Darien, il confine naturale che separa ladal, durante idi gennaio, febbraio e marzo. Tre cittadini britannici sono tenuti in custodia dai talebani in Afghanistan: tra loro c’è il 23enne Miles Routledge, tornato nel paese dopo essere stato evacuato dalle forze armate britanniche meno di due anni fa, e diventato famoso (tra le polemiche) per i suoi viaggi in luoghi pericolosi. La polizia israeliana ha arrestato 19 manifestanti nelle proteste a Tel Aviv. Intanto nel Paese sono oltre 450mila le persone scese in piazza. La polizia kosovara ha arrestato oggi a Kosovska Mitrovica un serbo di 36 anni sospettato di aver dato alle fiamme nei giorni scorsi a Zubin Potok alcune auto con la targa kosovara Rks (Repubblica del Kosovo). Walt Disney Co. ...

