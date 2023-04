Zuppa di Porro 1° aprile 2023

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 aprile 2023)di. Ma voi vorreste vivere in un paese in cui i ministri decidono l’innovazione tecnologica alimentare e i garanti della privacy quale software usare (da leggere Carnevale Maffè)? Vietato Chatgpt, una roba da medioevo. Capone e la battaglia della Coldiretti contro la carne sintetica. Nel frattempo la Meloni al Quirinale per Pnrr e Prodi fa pezzo molto intressante sul fallimento banche svizzere e non solo. Trump indagato, gli fanno un favore. La Russa su via Rasella non è difeso dalla stampa di destra, in cmpenso Malagutti dice che è un fascista che comprende le ragioni del nazismo. Inflazione in calo, si ma…. Il Ponte si fa. Emiliano richiesta un anno di galera, ma non se ne parla. Il Welt di oggi e l’inchiesta sulle madri surrogate in Ucraina #rassegnastampa1L'articolo proviene da Nicola