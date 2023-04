Zaniolo | altro squillo | fa gol a Montella ed è sempre più primo con il Galatasaray

(Di sabato 1 aprile 2023) L'aria del Bosforo gli sta facendo bene. Nicolòentra e segna per la seconda volta in tre partite, stavolta contro l'Adana di Vincenzo. L'ex Roma è entrato a una ventina di minuti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Zaniolo, altro squillo: fa gol a #Montella e il #Galatasaray è sempre più primo - ScoutGang : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo, altro squillo: fa gol a #Montella e il #Galatasaray è sempre più primo - finitocakare : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo, altro squillo: fa gol a #Montella e il #Galatasaray è sempre più primo - 985sven : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo, altro squillo: fa gol a #Montella e il #Galatasaray è sempre più primo - erdentimurvekil : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo, altro squillo: fa gol a #Montella e il #Galatasaray è sempre più primo -

ha chiuso la partita all'ultimo minuto.... la punta italiana piace al Galatasaray (dove gioca il suo amico) ma anche al Paris Saint ...di euro per il prestito (già pagati) più 7 milioni di euro per il riscatto e l'aggiunta di un...Torreira ai tempi della Fiorentina - Calciomercato.itÈ già un idolo al Galatasaray, ma la Serie A è attentaNon stiamo parlando di Nicolòcalciatore accostato al Milan a gennaio e per ...

Zaniolo, altro gol con il Galatasaray: stavolta contro Montella - La ... La Gazzetta dello Sport

L'ex giallorosso, al secondo centro in tre partite di campionato, ha realizzato il rigore del definitivo 2-0 Due gol in tre partite di campionato. L'impatto di Nicolò Zaniolo in Turchia è stato molto ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...