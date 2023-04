WWE Wrestlemania 39 night 1 – Preview

(Di sabato 1 aprile 2023) Signore e signori, ci siamo.Goes Hollywood, oggi e domani la WWE porta a Los Angeles lo Showcase of Immortals. Sono stati inoltre annunciati i match che vedremo stanotte e domani, consentendo a noi di dividere questain due parti. Oggi pronostichiamo ciò che accadrà nella1, che presumibilmente si chiuderà con l’attesissimo Tag-Team Match titolato tra gli Usos ed il duo composto tra Sami Zayn & Kevin Owens. Ma basta chiacchiere,è dietro l’angolo! i i ONE ON ONE MATCH Austin Theory (c) vs John Cena for the WWE United States Championship Si parte con l’annunciato opener. Nonostante la costruzione tutta sulle spalle del campione, l’incontro è davvero atteso. Per diversi motivi. Il primo la possibilità, remota certo, che sia l’ultimo match di John Cena. L’icona per ...

L'australiana, vincitrice della Royal Rumble 2023, sfiderà Charlotte Flair per il titolo: \''Diventerò campionessa\'' assicura la Superstar, che si ...Roma, 30 mar. Le due serate piu' importanti dellanno in casa. Nelle notti italiane di sabato 1 e domenica 2 aprile e' prevista39, detta ancheGoes Hollywood, come successe anche 18 anni fa nelliconica 21esima edizione, che sanci' ...Come ormai da tradizione annuale laWeek diventa uno dei periodi più interessanti per i fan della. Oltre alla Hall of Fame e alle due notti di39, infatti, ci sarà spazio anche per le superstar di NXT con Stand & Deliver , evento che promette scintille. Ad affrontarsi nel main ...

Il passaggio di consegne avverrà nel corso del match contro Brock Lesnar, "punito" dal Becchino originario per aver concluso la streak nove anni fa.