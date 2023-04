Wwe | Rhea Ripley è pronta per WrestleMania 39

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : VIDEO: Dominik e Rhea Riple abbandonano la WWE Hall of Fame durante il discorso di Rey Mysterio… - Zona_Wrestling : VIDEO: Dominik Mysterio e Rhea Ripley vandalizzano uno store WWE a poche ore da WM 39 - poisonieroo : LA RISA DF RHEA NONONO ENAMORADISIMO - Castenik96 : Gran bella divisione dei match, io spero solo che Rhea vs Charlotte NON sia il main event della prima notte dopo il… - SpazioWrestling : Dominik non ha nessun dubbio sulla vittoria di Rhea Ripley a WrestleMania 39 #WWE #Dominik #RheaRipley… -

L'australiana, vincitrice della Royal Rumble 2023, sfiderà Charlotte Flair per il titolo: \''Diventerò campionessa\'' assicura la Superstar, che si ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Reggie Rey Mysterio...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ... Sami Zayn, Becky Lynch, Bianca Belair eRipley. Qui sotto potete leggere la lista completa, in ...

VIDEO: Dominik e Rhea Ripley abbandonano la WWE Hall of Fame durante il discorso di Rey Mysterio Zona Wrestling

It is the time for the year when the ultimate pro-wrestling show, WrestleMania of the World Wrestling Entertainment (WWE), gets underway, with the 39th edition of the event happening on Saturday and ...Cody Rhodes challenging the Tribal Chiefs Roman Reigns for the Universal Title will be the biggest match at Wrestle-Mania this weekend.