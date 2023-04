WWE | Rey Mysterio stupisce tutti con una “nuova” stable | torna il LWO

(Di sabato 1 aprile 2023) Dopo mesi e mesi di tormento, pur provando ad allontanarsi dal problema, Reyha accettato di affrontare il figlio Dominik a WrestleMania, match che avrà luogo nella Night 1. In questa battaglia contro il figlio, non voluta da lui, Rey si è ritrovato contro tutto il Judgment Day e solo l’aiuto di Santos Escobar nelle ultime settimane l’ha salvato in qualche occasione, come la scorsa settimana a Raw. Stanotte nel ringraziare Escobar, Mr 619 ha stupitoe ha trovato dei preziosi alleati in vista del match contro il figlio. Un’idea che c’era da tempo In un segmento backstage durante la puntata di SmackDown Escobar e il resto del Legado del Fantasma si è congratulato con Rey per l’induzione nella Hall of Fame e gli ha assicurato che sarà pronto a coprirgli le spalle se il Judgment Day dovesse tentare un’imboscata a WrestleMania. ...

All the key details ahead of WWE WrestleMania 39, including the UK start time for both nights, how to watch and the full match card.Rey Mysterio and his son Dominik Mysterio are all set to go against each other during Wrestlemania 39 on Saturday, April 1, 2023.