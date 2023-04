WWE | Il match di John Cena di WrestleMania 39 potrebbe essere il suo ultimo match

(Di sabato 1 aprile 2023) Ildi39 che vede affrontarsie Austin Theory per l’United States Championshipin realtàl’del leader dellation. Il 16 volte campione mondiale di recente ha fatto il suo ritorno a RAW per accettare la sfida proposta da Austin Theory per WreslteMania 39 con il titolo in palio. Durante il suo ingresso, il 45enne di Boston si era commosso, facendo partire rumor su un suo possibile ritiro. Successivamenteha risposto alle speculazioni in giro dicendo di avere “ancora unrimasto”, il quale per l’appunto sarà contro Theory a39. Parlando con Chaz ...

Il momento è finalmente giunto. Questa sera, in diretta dal SoFi Stadium di Los Angeles, si terrà la prima notte di WrestleMania 39, evento che si preannuncia spettacolare. Sebbene la WWE abbia dirama ...Signore e signori, ci siamo. Wrestlemania Goes Hollywood, oggi e domani la WWE porta a Los Angeles lo Showcase of Immortals. Sono stati inoltre annunciati i match che vedremo stanotte e domani, consen ...