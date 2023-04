WWE | Gargano batte Waller in match massacro | alla fine grande reunion

(Di sabato 1 aprile 2023) La sfida tra Graysone Johnnyè stata una delle perle di questo NXT Stand & Deliver. I due wrestler hanno dato vita ad una sfida davvero senza esclusione di colpi, approfittando anche della stipulazione che permetteva ogni genere di arma contundente. Una violenta rissa alimentata dall’odio. That was BRUTAL @Johnny#StandAndDeliver pic.twitter.com/4WwQ1ktR7R— WWE (@WWE) April 1, 2023 Forse alcuni degli spot più grandi non hanno portato a molto in termini di payoff o psicologia. I due -però- hanno venduto bene l’emozione del momento e questo è stato uno dei pochicome questo che ha avuto il sapore di una vera competizione piuttosto che essere riempito di spot cooperativi. GET HIM @CandiceLeRae!!!@Johnny#StandAndDeliver pic.twitter.com/DE0We31QzL— ...

