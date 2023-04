WWE | Carmelo Hayes non manca il bersaglio | il dominio di Bron Breakker termina a S&D

(Di sabato 1 aprile 2023) Il Main Event di quest’ottima edizione di Stand & Deliver è stato il tanto atteso match tra, forse i più importanti membri del nuovo corso di NXT iniziato ormai due anni fa. L’anno scorso Stand & Deliver era andato male perche aveva perso il suo match titolato contro Dolph Ziggler, per poi rifarsi due sere dopo a Raw, da quel momento è iniziato un autenticoper il figlio di Rick Steiner, campione quasi da un anno (362 giorni). Anche perl’anno scorso fu complicato, perse infatti il titolo Nord Americano in un ladder match per poi riconquistarlo qualche mese dopo candidandosi sempre di più nel corso dei mesi come serio sfidante per il campione NXT. When Melo shoots, he doesn’t miss! Come sempre ...

NXT Championship: Bron Breakker (C) vsHayes Un main event attesissimo tra le due star più quotate di NXT e, per molti, il futuro della. Dopo aver dominato in lungo e in largo, Bron ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Grimes Carmella...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ...Lesnar Bron Breakker Bruno Sammartino Brutus Creed Butch Cactus Jack Cameron Grimes Carmella...

Carmelo Hayes: “Io e Bron saremo nel main event di Wrestlemania, prima o poi” Zona Wrestling

Carmelo Hayes defeated Bron Breakker at Stand & Deliver on Saturday afternoon to become NXT champion for the first time. Hayes countered out of ...WWE NXT Stand and Deliver advertised every NXT Championship on the line. Six women competed for the WWE NXT Women’s Championship in a ladder match amid Roxanne Perez’s looming (kayfabe) anxiety issues ...