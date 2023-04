WWE | Bobby Lashley vince l’Andre The Giant Memorial Battle Royal

(Di sabato 1 aprile 2023) Durante l’ultima puntata di Smackdown pre-Wrestlemania svoltasi stanotte,ha vinto l’edizione annuale della Andre The, eliminando Bronson Reed. La Final Four ha visto anche LA Knight e Braun Strowman, ma a spuntarla è stato The AllMighty. L’ordine delle eliminazioni è stato il seguente, con il vincitore che ha ottenuto anche il record di quest’ultime, con 6. Baron Corbin eliminato da Rick Boogs Top Dolla eliminato daAshante “Thee” Adonis eliminato daJoaquin Wilde eliminato daIvar eliminato da Mace & Mansoor Angelo Dawkins eliminated by Mace & Mansoor Mace eliminato ...

Anche quest'anno, il weekend di WrestleMania si apre in anticipo con il grande match a più uomini valido per il trofeo dedicato al gigante ...Bobby Lashley sent a message to the WWE locker room with a convincing win in the Andre The Giant Memorial Battle Royal. The WrestleMania staple once again took place on a special episode of SmackDown, ...