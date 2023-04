Wta Bogotà 2023, qualificazioni: Brancaccio al turno decisivo, fuori Colmegna (Di sabato 1 aprile 2023) Una vittoria ed una sconfitta per l’italtennis nelle qualificazioni del WTA 250 di Bogotà. Sulla terra rossa della capitale colombiana Nuria Brancaccio come da pronostico supera facilmenta sedicenne di casa Arias Valentina Mediorreal con il punteggio di 6-0 6-2 in solamente 48? di gioco. Domani la n°207 del ranking mondiale purtroppo non sfiderà in un derby Martina Colmegna, anch’essa presente nel medesimo spot di tabellone. Purtroppo l’altra azzurra, anch’essa confermando il pronostico della vigilia, si è arresa nettamente alla testa di serie numero due, la messicana Contreras-Gomez con lo score di 6-1 6-3. Brancaccio sfiderà lei nel tentativo di conquistare un posto nel main draw. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Una vittoria ed una sconfitta per l’italtennis nelledel WTA 250 di. Sulla terra rossa della capitale colombiana Nuriacome da pronostico supera facilmenta sedicenne di casa Arias Valentina Mediorreal con il punteggio di 6-0 6-2 in solamente 48? di gioco. Domani la n°207 del ranking mondiale purtroppo non sfiderà in un derby Martina, anch’essa presente nel medesimo spot di tabellone. Purtroppo l’altra azzurra, anch’essa confermando il pronostico della vigilia, si è arresa nettamente alla testa di serie numero due, la messicana Contreras-Gomez con lo score di 6-1 6-3.sfiderà lei nel tentativo di conquistare un posto nel main draw. SportFace.

Wta Bogotà 2023: montepremi e prize money MONTEPREMI WTA 250 BOGOTÀ 2023 PRIMO TURNO - 2.457 (1 punto) SECONDO TURNO - 3.375 (30 punti) QUARTI DI FINALE - 5.327 (60 punti) SEMIFINALE - 9.277 (110 punti) FINALISTA - 15.063 (180 punti)

Wta Bogota 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming Anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Bogota 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l'arco della

San Luis Potosi: Errani vola nei quarti ... la spagnola Aliona Bolsova, n.81 WTA, ribadendo l'esito dell'unico precedente con la 25enne di origini moldave (è nata a Chisinau) disputato negli ottavi sulla terra di Bogotà nel 2021. Venerdì nei