WTA Bogotà 2023, Nuria Brancaccio al turno decisivo delle qualificazioni, ma non ci sarà derby con Martina Colmegna (Di sabato 1 aprile 2023) Non ci sarà derby italiano per l’accesso al main draw del torneo WTA 250 di Bogotà: sulla terra battuta colombiana, infatti, oggi soltanto una delle due azzurre impegnate supera il primo turno delle qualificazioni e domani potrà giocarsi un posto nel tabellone principale proprio contro la tennista che ha battuto l’altra atleta del Bel Paese. Nuria Brancaccio, numero 11 del seeding cadetto, infatti, oggi liquida la padrona di casa colombiana Valentina Mediorreal, sconfitta per 6-0 6-2, e domani se la vedrà con la messicana Fernanda Contreras Gómez, testa di serie numero 2 delle qualificazioni, che elimina Martina Colmegna con lo score di 6-1 6-3. Badminton, i ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Non ciitaliano per l’accesso al main draw del torneo WTA 250 di: sulla terra battuta colombiana, infatti, oggi soltanto unadue azzurre impegnate supera il primoe domani potrà giocarsi un posto nel tabellone principale proprio contro la tennista che ha battuto l’altra atleta del Bel Paese., numero 11 del seeding cadetto, infatti, oggi liquida la padrona di casa colombiana Valentina Mediorreal, sconfitta per 6-0 6-2, e domani se la vedrà con la messicana Fernanda Contreras Gómez, testa di serie numero 2, che eliminacon lo score di 6-1 6-3. Badminton, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WTABogota | #Brancaccio al turno decisivo delle qualificazioni, fuori #Colmegna - gianmilan76 : RT @livetennisit: WTA 250 Bogotà e WTA 500 Charleston: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurre… - livetennisit : WTA 250 Bogotà e WTA 500 Charleston: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due a… - T_B_Tennis : ?? WTA Bogota Qualif. ?? Contreras Gomez VS Colmegna ?? Colmegna • 4.05 ???? si tu suis! #TeamParieur - livetennisit : WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurre in Colombia -

Wta Bogotà 2023, qualificazioni: Brancaccio al turno decisivo, fuori Colmegna Una vittoria ed una sconfitta per l'italtennis nelle qualificazioni del WTA 250 di Bogotà . Sulla terra rossa della capitale colombiana Nuria Brancaccio come da pronostico supera facilmenta sedicenne di casa Arias Valentina Mediorreal con il punteggio di 6 - 0 6 - 2 in ... Wta Bogotà 2023: montepremi e prize money MONTEPREMI WTA 250 BOGOTÀ 2023 PRIMO TURNO - 2.457 (1 punto) SECONDO TURNO - 3.375 (30 punti) QUARTI DI FINALE - 5.327 (60 punti) SEMIFINALE - 9.277 (110 punti) FINALISTA - 15.063 (180 punti) ... Wta Bogota 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming Anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Bogota 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l'arco della ... Una vittoria ed una sconfitta per l'italtennis nelle qualificazioni del250 di. Sulla terra rossa della capitale colombiana Nuria Brancaccio come da pronostico supera facilmenta sedicenne di casa Arias Valentina Mediorreal con il punteggio di 6 - 0 6 - 2 in ...MONTEPREMI2502023 PRIMO TURNO - 2.457 (1 punto) SECONDO TURNO - 3.375 (30 punti) QUARTI DI FINALE - 5.327 (60 punti) SEMIFINALE - 9.277 (110 punti) FINALISTA - 15.063 (180 punti) ...Anche Sportface.it seguirà il250 di Bogota 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l'arco della ... WTA Bogotà 2023, Nuria Brancaccio al turno decisivo delle qualificazioni, ma non ci sarà derby con Martina Colmegna OA Sport