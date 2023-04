WrestleMania 39 | un grande tradimento all’orizzonte?

(Di sabato 1 aprile 2023) Ci siamo, finalmente.39 è ormai ai nastri di partenza con le due serate in programma oggi e domani che infiammeranno i fan, ma anche chi non ama particolarmente il mondo del wrestling. Perché questo evento, il più importante dell’universo targato WWE, si può paragonare tranquillamente a una sorta di Super Bowl: anche chi non segue gli show settimanali viene irrimediabilmente calamitato dalla portata della manifestazione che, ormai da qualche edizione, si è sdoppiata conquistando ben due giornate. La trentanovesima edizione dello Showcase of the Immortals potrebbe contenere un clamoroso: ecco di chi stiamo parlando.39, Trish Stratus pronta al? L’indiziata principale alè Trish Stratus che potrebbe voltarsi contro le compagne Lita e Becky ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : #WrestleMania è già un grande successo! #TSOW // #TSOS // #WWE - TSOWrestling : Grande attesa per il match di #WrestleMania #TSOW // #TSOS - WWENewsItaly : Fatal 4-way tag team a #WrestleMania. Quale team si porterà a casa la vittoria nel più grande stage di #Hollywood? - Zona_Wrestling : Austin Theory: 'Il periodo a NXT con The Way è stato di grande aiuto per me' - SpazioWrestling : Ronda Rousey potrebbe aver perso una grande opportunità per WrestleMania 39, ecco perchè #WWE #RondaRousey… -

... detta ancheGoes Hollywood, come successe anche 18 anni fa nelliconica 21esima ... Cody Rhodes, vincitore della Royal Rumble 2023, avra' laoccasione di diventare per la prima volta ...Oltre alla Hall of Fame e alle due notti di39, infatti, ci sarà spazio anche per le ...tasso di adrenalina che vedrà coinvolti il campione in carica Wes Lee e diverse stelle con un...... nel mio vecchio cuoricino appassionato, continua a fare rima con WWF2000 per N64. In ... Quella che non esiterei a inquadrare come una piccolaconquista nasce dall' ottimizzazione ...

WWE WrestleMania 39, dove vederla in tv, streaming e tutti i match Tuttosport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Bobby Lashley sui social ha rivelato la sua intenzione di partecipare a WrestleMania 39, dichiarando come sia libero sabato e domenica.