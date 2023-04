WhatsApp, una vecchia truffa sta tornando popolare (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Una truffa di WhatsApp che si ripete da tempo sta tornando e questa volta i messaggi sembrano più convincenti. Gli utenti del popolare programma di messaggistica dovrebbero essere cauti. Lo scherzo, che consiste nell’ottenere da un amico un codice di sei cifre che doveva essere dato a lui e che invece è stato inviato a voi, è in grado di fornire agli hacker l’accesso al vostro telefono e a tutti i dati in esso salvati. Lo stratagemma inizia con un messaggio da parte di qualcuno che si finge un amico e vi coinvolge in una normale discussione. Contemporaneamente, riceverete un messaggio di testo con il codice a sei cifre. L’amico vi spiegherà che intendeva inviare il codice al vostro dispositivo, ma che inavvertitamente lo ha inviato a voi. A questo punto inizia l’inganno e bisogna chiudere rapidamente la ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Unadiche si ripete da tempo stae questa volta i messaggi sembrano più convincenti. Gli utenti delprogramma di messaggistica dovrebbero essere cauti. Lo scherzo, che consiste nell’ottenere da un amico un codice di sei cifre che doveva essere dato a lui e che invece è stato inviato a voi, è in grado di fornire agli hacker l’accesso al vostro telefono e a tutti i dati in esso salvati. Lo stratagemma inizia con un messaggio da parte di qualcuno che si finge un amico e vi coinvolge in una normale discussione. Contemporaneamente, riceverete un messaggio di testo con il codice a sei cifre. L’amico vi spiegherà che intendeva inviare il codice al vostro dispositivo, ma che inavvertitamente lo ha inviato a voi. A questo punto inizia l’inganno e bisogna chiudere rapidamente la ...

