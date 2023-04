WhatsApp sta testando una nuova funzione come Instagram (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Secondo quanto riportato, WhatsApp sta testando una nuova funzione che consente agli utenti di modificare il testo delle foto prima di condividerle con i contatti o visualizzarle come stato. La nuova funzione, paragonabile alle funzionalità di modifica del testo in sovrimpressione di Instagram, è in fase di valutazione da parte dei beta tester di WhatsApp. Il nuovo editor di testo è incluso nella versione beta più recente dell’app di messaggistica (v2.23.7.17). Secondo le indiscrezioni, il nuovo editor di testo include i font Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze. Invece di premere continuamente un singolo pulsante, gli utenti possono cambiare il carattere scegliendo da un elenco di alternative ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Secondo quanto riportato,staunache consente agli utenti di modificare il testo delle foto prima di condividerle con i contatti o visualizzarlestato. La, paragonabile alle funzionalità di modifica del testo in sovrimpressione di, è in fase di valutazione da parte dei beta tester di. Il nuovo editor di testo è incluso nella versione beta più recente dell’app di messaggistica (v2.23.7.17). Secondo le indiscrezioni, il nuovo editor di testo include i font Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze. Invece di premere continuamente un singolo pulsante, gli utenti possono cambiare il carattere scegliendo da un elenco di alternative ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : WhatsApp sta testando una nuova funzione come Instagram - - tecnoandroidit : WhatsApp, una vecchia truffa sta tornando popolare - - Seevyful : RT @intheoldground: Terni, quartiere Borgo Rivo. Un uomo di 61 anni, Xhafer Uruci, ha ucciso a coltellate la moglie di 56, Zenepe Uruci. Le… - K1LLSOM3BODY : @bvamoony io che ti stavo scrivendo su whatsapp?? comunque se hai bisogno alex (stormy) si ricorda sicuro più di me… - SuperGaietta : Ho aperto la chat su WhatsApp con mia sorella e ci sono SOLO messaggi in cui io le chiedo 'Oh ma puoi ospitarmi a R… -