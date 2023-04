WhatsApp, il rischio di catene e gruppi: queste le nuove truffe (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid WhatsApp è saldamente la piattaforma streaming più popolare al mondo. Al netto di un aumento dei competitori, nel corso degli ultimi mesi il servizio di casa Meta ha accresciuto ancor di più il suo bacino di utenza a livello globale. La popolarità di WhatsApp, se da un lato rappresenta una certezza per iscritti ed addetti ai lavori, dall’altro potrebbe trasformarsi in un vero e proprio boomerang. WhatsApp, i finti codici sconto su catene e gruppi In linea con il recente passato, continuano a proliferare su WhatsApp le fake news ed i tentativi di inganno nei confronti degli utenti. Spesso e volentieri sia le fake news che le tentate truffe sulla chat avvengono grazie allo strumento dei gruppi o delle catene. Gli hacker ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroidè saldamente la piattaforma streaming più popolare al mondo. Al netto di un aumento dei competitori, nel corso degli ultimi mesi il servizio di casa Meta ha accresciuto ancor di più il suo bacino di utenza a livello globale. La popolarità di, se da un lato rappresenta una certezza per iscritti ed addetti ai lavori, dall’altro potrebbe trasformarsi in un vero e proprio boomerang., i finti codici sconto suIn linea con il recente passato, continuano a proliferare sule fake news ed i tentativi di inganno nei confronti degli utenti. Spesso e volentieri sia le fake news che le tentatesulla chat avvengono grazie allo strumento deio delle. Gli hacker ...

