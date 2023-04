Werder Brema-Hoffenheim (domenica 02 aprile 2023 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 1 aprile 2023) Si conclude il ventiseiesimo turno di Bundesliga, e la gara conclusiva vede il Werder Brema di Werner affrontare in casa l’Hoffenheim di Matarazzo. Biancoverdi che hanno interrotto una serie di sconfitte consecutive andando ad impattare per 2 a 2 contro il Borussia Monchengladbach in una gara che aveva tutti i canoni della partita di fine stagione. La salvezza a +10 sul terzultimo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 1 aprile 2023) Si conclude il ventiseiesimo turno di Bundesliga, e la gara conclusiva vede ildi Werner affrontare in casa l’di Matarazzo. Biancoverdi che hanno interrotto una serie di sconfitte consecutive andando ad impattare per 2 a 2 contro il Borussia Monchengladbach in una gara che aveva tutti i canoni della partita di fine stagione. La salvezza a +10 sul terzultimo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Non solo Fullkrug. Il Toro segue anche un altro attaccante del Werder Brema - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Per l'attacco piace Fullkrug del Werder Brema - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Per l'attacco piace Fullkrug del Werder Brema - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Per l'attacco piace Fullkrug del Werder Brema - apetrazzuolo : TORINO - Per l'attacco piace Fullkrug del Werder Brema -