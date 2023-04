von der Leyen vuole più rimpatri, Salvini esplode: “Si occupi di difendere i confini” (Di sabato 1 aprile 2023) È sempre viva, la politica pilatesca dell'Unione europea sui migranti. Da anni tanti vertici, pranzi di lavoro e fiumi di parole, per poi continuare a lasciare soli al proprio destino gli Stati membri soprattutto quelli in prima linea come Italia e Grecia. E così, per non dimenticare, la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha rimarcato a Bruxelles, nel corso del collegio dei commissari dell'8 febbraio scorso, l'importanza di orientare le discussioni dei capi di Stato o di governo verso «obiettivi specifici», mettendo in guardia dal cadere nella «trappola» di concentrarsi esclusivamente sui circa 330mila attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Ue registrati nel 2022, tra l'altro, record dal 2016. In altre parole, per la von der Leyen la «maggior parte dei richiedenti asilo» nell'Ue «non ha bisogno di ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) È sempre viva, la politica pilatesca dell'Unione europea sui migranti. Da anni tanti vertici, pranzi di lavoro e fiumi di parole, per poi continuare a lasciare soli al proprio destino gli Stati membri soprattutto quelli in prima linea come Italia e Grecia. E così, per non dimenticare, la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha rimarcato a Bruxelles, nel corso del collegio dei commissari dell'8 febbraio scorso, l'importanza di orientare le discussioni dei capi di Stato o di governo verso «obiettivi specifici», mettendo in guardia dal cadere nella «trappola» di concentrarsi esclusivamente sui circa 330mila attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Ue registrati nel 2022, tra l'altro, record dal 2016. In altre parole, per la von derla «maggior parte dei richiedenti asilo» nell'Ue «non ha bisogno di ...

