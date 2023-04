Volta Limburg Classic 2023 | Kaden Groves vince in una volata a due su Van Gils

(Di sabato 1 aprile 2023)fa sua la. L’australiano della Alpecin-Deceuninck si impone in unaa due con Maxim Van, che non concretizza un gran lavoro della Lotto-Dstny nei chilometri precedenti, non riuscendo ad arginare le caratteristiche da velocista del suo avversario. Terzo posto per Pascal Eenkhoorn, sempre della Lotto-Dstny, che aveva lavorato tantissimo in precedenza. In una giornata caratterizzata interamente dalla pioggia, fuga dopo pochi chilometri con Tim Marsman (Metec-Solarwatt), Timo De Jong (Volkerwessels), Marien Bogerd (Allinq), Pierre-Pascal Keup (Lotto-Kern-Haus), Abram Stockman (TDT-Unibet) e Julian Borresch (Saris-Rouvy-Sauerland), poi raggiunti da Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck), Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma), Rune ...

Ecco dove vedere Ronde Van Limburg 2023 in diretta tv e streaming. In Olanda una classica che anticipa la stagione delle gare nelle Ardenne ...Ecco il GP Miguel Indurain 2023, scopriamone insieme il percorso e i favoriti della semiclassica spagnola intitolata al grande corridore ...