Volo con gli sci, Stefan Kraft trionfa in gara-1 a Planica e riapre la Coppa di specialità. Bresadola e Insam in zona punti (Di sabato 1 aprile 2023) L’intenso sabato mattina di Planica si è aperto con la vittoria di Stefan Kraft nella prima delle due gare individuali in programma questo weekend nella tappa conclusiva della stagione per la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2022-2023. Si tratta del successo n.30 in carriera per il fuoriclasse austriaco, che si è imposto nella competizione sul trampolino di Volo sloveno inizialmente prevista nella giornata di ieri. Le condizioni meteo hanno poi portato al rinvio, con la gara individuale che si è svolta sulla serie secca in attesa dell’imminente prova a squadre. Kraft ha ottenuto la quinta affermazione del suo inverno con un salto fantastico di 239.5 metri, rifilando 5.8 punti allo sloveno Anze Lanisek e 7.2 punti al ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) L’intenso sabato mattina disi è aperto con la vittoria dinella prima delle due gare individuali in programma questo weekend nella tappa conclusiva della stagione per ladel Mondo maschile di salto con gli sci 2022-2023. Si tratta del successo n.30 in carriera per il fuoriclasse austriaco, che si è imposto nella competizione sul trampolino disloveno inizialmente prevista nella giornata di ieri. Le condizioni meteo hanno poi portato al rinvio, con laindividuale che si è svolta sulla serie secca in attesa dell’imminente prova a squadre.ha ottenuto la quinta affermazione del suo inverno con un salto fantastico di 239.5 metri, rifilando 5.8allo sloveno Anze Lanisek e 7.2al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Nel 1903 Orville e Wilbur Wright portarono in volo il loro biplano. Tra i loro allievi i primi piloti della storia… - tg2rai : #Tg2Dossier, '100 anni in volo', cento anni dell'@ItalianAirForce. Un viaggio all'interno dei reparti, in volo con… - RaiCultura : In occasione del centenario della nascita dell'@ItalianAirForce (#28marzo 1923), #RaiCultura ripercorre la lunga st… - Clodo76 : Io a mio figlio (16 anni) stamattina: Visto che han bloccato ChatGPT? Lui: si, bypassato al volo con una VPN free.… - daniele_geek : RT @nickluck81: @mentecritica Qui in Olanda ti ricordano sempre di oscurare il numero di documento e apporre un watermark con destinatario,… -