Volo con gli sci | l’Austria beffa la Slovenia in extremis e vince la prova a squadre di Planica

(Di sabato 1 aprile 2023) Stefan Kraft completa una giornata perfetta e, dopo la vittoria individuale nella gara mattutina su serie secca, trascinaad un rocambolesco successo in rimonta ai danni dellapadrona di casa nellamaschile sul trampolino didivalevole per la Coppa del Mondo di salto con gli sci 2022-2023. Oltre a Kraft, il migliore del lotto in entrambe le serie disputate, hanno contribuito al trionfo austriaco anche Daniel Tschofenig, Michael Hayboeck e Jan Hoerl. Epilogordo per il team sloveno composto da Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc e Anze Lanisek, con quest’ultimo che ha sperperato un margine superiore ai 20 punti sulin occasione del salto conclusivo, terminando in piazza d’onore a 6.1 punti ...

Kiev, in arrivo droni con raggio di volo di 3mila km Agenzia ANSA

