Volley | Serie A1 Femminile 2022 2023 | Milano domina Firenze in tre set

La Vero Volley Milano domina in tre set Il Bisonte Firenze nella dodicesima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di Volley. Grazie a questi tre punti, la squadra di Marco Gaspari aggancia Scandicci al secondo posto in classifica a quota 58. Romane nona, invece, la formazione toscana con 29 punti. Primo set senza storia, con Milano che raggiunge il massimo vantaggio sul 23-9 chiudendo sempre con 14 punti in più sul 25-11. Tanto equilibrio, invece, nel secondo parziale: Vero Volley avanti sull'8-6 fino all'11-11, altro break sul 15-13, sul 18-16 e quello decisivo sul 23-21 per il 25-23 finale. Firenze avanti di tre punti sul 6-9 del terzo set, ma le ...

