Volley, Civitanova pareggia la serie con Verona! Si decide tutto in gara-5, la Lube completa la rimonta (Di sabato 1 aprile 2023) Civitanova ha meravigliosamente riaperto la serie dei quarti di finale dei playoff scudetto. Dopo aver perso le prime due partite contro Verona ed essersi ritrovata con le spalle al muro, la Lube si è imposta in gara-3 e oggi si è ripetuta in gara-4 nella tana degli scaligeri. I padroni conducevano per 1-1 e 24-20, ma hanno subito la rabbiosa rimonta dei Campioni d'Italia, capaci di vincere la terza frazione annullando quattro set-point consecutivi e poi involandosi verso il successo per 3-1 (20-25; 25-23; 28-26; 26-24). La serie ora è in perfetta parità (2-2) e tutto si deciderà nella decisiva gara-5, che andrà in scena settimana prossima all'Eurosuole Forum: gli uomini di coach Chicco Blengini potranno provare a ...

