Vodafone, non potete assolutamente perdere le nuove promozioni (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Vodafone è una delle compagnie migliori che abbiamo in Italia, e soprattutto è tra le più usate in assoluto. Questa da sempre riserva ai suoi clienti promozioni imperdibili e ci delizia con interessanti tariffe. Non è un caso se in Italia sin dal suo esordio ha accumulato già la bellezza di 18 milioni di clienti. Vodafone: i migliori servizi offerti dalla compagnia L'operatore offre molti servizi, come per esempio il Priority Pass: un lascia passare prioritario per accedere alla rete, soprattutto quando c'è un ampio traffico di rete causato da molti dispositivi attaccati allo stesso ripetitore. Oppure anche Smart Pay, che ci permette di collegare il rinnovo della nostra offerta ad un addebito diretto sul conto corrente. Non può mancare Vodafone Happy; il programma che premia la fedeltà dei clienti ...

