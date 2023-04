Vite al limite…e poi su Real Time: stasera la storia di Melissa Morris (Di sabato 1 aprile 2023) Nel corso del 2013 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima e seconda puntata della stagione 1 di Vite al limite con protagonista Melissa Morris. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che anche grazie all’appoggio del marito Chris, sia pur con alti e bassi, e nonostante le frequenti crisi depressive, ha ottenuto risultati strabilianti. Vite al limite – Melissa Morris Melissa, la protagonista, ha 31 anni, vive a Livingston nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 296 kg. Durante la cura con il dottor Nowsaradan e in seguito otterrà risultati ottimi, perdendo complessivamente 187 chili per arrivare al risultato finale di 109 kg. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 1 aprile 2023) Nel corso del 2013 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima e seconda puntata della stagione 1 dial limite con protagonista. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna che anche grazie all’appoggio del marito Chris, sia pur con alti e bassi, e nonostante le frequenti crisi depressive, ha ottenuto risultati strabilianti.al limite –, la protagonista, ha 31 anni, vive a Livingston nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 296 kg. Durante la cura con il dottor Nowsaradan e in seguito otterrà risultati ottimi, perdendo complessivamente 187 chili per arrivare al risultato finale di 109 kg. ...

