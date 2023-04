"Vita delle persone a rischio": Landini, porcheria totale contro Salvini (Di sabato 1 aprile 2023) Continuano le polemiche sul codice appalti. Stavolta ad attaccare il governo, e in particolare Matteo Salvini, è Maurizio Landini. A margine della mobilitazione nazionale dell'edilizia, il segretario generale della Cgil ha rilasciato dichiarazioni pesanti: “Forse quelli del governo non hanno mai lavorato, ma andare in un cantiere e far passare la logica del subappalto e del sotto appalto vuol dire che si fa una logica al massimo ribasso”. “Vuol dire - ha proseguito Landini - che si mettono in discussione i contratti, i diritti delle persone, vuol dire che non sei in grado di garantire la sicurezza e questo non vuol dire accelerare i cantieri, questo vuol dire mettere a repentaglio la Vita delle persone che lavorano e vuol dire fare una concorrenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Continuano le polemiche sul codice appalti. Stavolta ad attaccare il governo, e in particolare Matteo, è Maurizio. A margine della mobilitazione nazionale dell'edilizia, il segretario generale della Cgil ha rilasciato dichiarazioni pesanti: “Forse quelli del governo non hanno mai lavorato, ma andare in un cantiere e far passare la logica del subappalto e del sotto appalto vuol dire che si fa una logica al massimo ribasso”. “Vuol dire - ha proseguito- che si mettono in discussione i contratti, i diritti, vuol dire che non sei in grado di garantire la sicurezza e questo non vuol dire accelerare i cantieri, questo vuol dire mettere a repentaglio lache lavorano e vuol dire fare una concorrenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : 'L’ingerenza del Parlamento Europeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei 'figli' delle coppie ga… - Adnkronos : Stop alla registrazione dei figli delle coppie lgbtq, l'Ue condanna l'Italia: 'Ci ripensi'. 'L’ingerenza del Parl… - vditrapani : Complimenti ad @andreapalladino e a @tpi per l'inchiesta su 'la seconda vita di #Gladio'. Spiragli di luce su zone… - FabioAstigiano : @Ferro_XVI @AldoSciara @ultimora_pol Laica significa che ognuno può essere della religione che vuole, non che la re… - Lucabp71 : RT @valeangelsback: Questo è il volto di chi ha promosso con la menzogna obblighi vaccinali ed espulsioni dalle materne e ritorsioni verso… -