Vinitaly | la Campania protagonista con 250 aziende

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Il vino è un importante patrimonio culturale e un volano strategico per lo sviluppo dell’economia e dell’enoturismo. Lacontinua a registrare una continua crescita al, passando dalle 212dell’edizione 2022 alle 250 del 2023, a dimostrazione di un ricco tessuto imprenditoriale che esprime una vitalità straordinaria. È arrivato il momento di definire una strategia regionale per razionalizzare le denominazioni e incidere maggiormente sul futuro dell’export”. Così Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione, che guiderà la delegazione regionale presente nel padiglione B del2023, la più importante manifestazione dedicata al mondo del vino, in programma dal 2 al 5 aprile a Verona. Per Caputo “sarà sempre più decisivo agire in ...