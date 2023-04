Video: Xhaka ripristina il vantaggio di tre gol dell’Arsenal con un bel colpo di testa su assist di Odegaard (Di sabato 1 aprile 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ancora un’altra prestazione quasi perfetta degli uomini di Mikel Arteta che vincono 4-1 contro il Leeds United. L’Arsenal ha preso un comodo vantaggio per 3-0 grazie ai gol di Gabriel Jesus (x2) e Ben White. Il Leeds United ha segnato un gol improbabile dopo che il tiro di Kristensen da fuori area è stato deviato da Zinchenko. Ma Granit Xhaka ha rapidamente ripristinato il vantaggio di tre gol con un bel colpo di testa su assist di Odegaard Guarda l’obiettivo qui sotto (filmato via Bein Sports): GRANIT Xhaka CHE GOL! ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 aprile 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ancora un’altra prestazione quasi perfetta degli uomini di Mikel Arteta che vincono 4-1 contro il Leeds United. L’Arsenal ha preso un comodoper 3-0 grazie ai gol di Gabriel Jesus (x2) e Ben White. Il Leeds United ha segnato un gol improbabile dopo che il tiro di Kristensen da fuori area è stato deviato da Zinchenko. Ma Granitha rapidamenteto ildi tre gol con un beldisudiGuarda l’obiettivo qui sotto (filmato via Bein Sports): GRANITCHE GOL! ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infernALE96 : Ma perchè io non posso vedere un Tonali sfruttato in questa maniera qua coi tempi giusti come a tratti l'anno scors… - mannausmleben : Barello vs Xhaka - infernALE96 : L'ispirazione per il Zinchenko centrocampista aggiunto formando un centrocampo a due lasciando salire Xhaka/Odegaar… - xhaka_john : RT @AFCJake2: Martinelli did. - Xhaka_MD : RT @KingOlaszn: Ororo ???? -