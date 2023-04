VIDEO Sinner-Alcaraz 2-1, ATP Miami 2023: highlights e sintesi di una semifinale che è già storia (Di sabato 1 aprile 2023) Grazie Jannik, grazie Carlos. Lecito dividersi per preferenze, ma lo spettacolo offerto sul campo dell’Hard Rock Stadium di Miami è stato qualcosa da raccontare ai nipotini. Non una novità perché quando questi due ragazzi si incrociano è sempre uno spettacolo perché uno spinge l’altro ad alzare l’asticella. Un tennis sublime e stavolta è stato Sinner a prevalere al termine di un confronto di tre ore circa, valido per la semifinale del Masters1000 di Miami, in cui l’azzurro è stato bravissimo ad assorbire la delusione di un primo parziale perso per qualche errore banale 7-6, affrontando a viso aperto Alcaraz e piegandolo in una vera e propria prova di resistenza. La vittoria della classe e della determinazione dell’italiano, che ha dilagato nel terzo set, probabilmente sfruttando anche le condizioni ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Grazie Jannik, grazie Carlos. Lecito dividersi per preferenze, ma lo spettacolo offerto sul campo dell’Hard Rock Stadium diè stato qualcosa da raccontare ai nipotini. Non una novità perché quando questi due ragazzi si incrociano è sempre uno spettacolo perché uno spinge l’altro ad alzare l’asticella. Un tennis sublime e stavolta è statoa prevalere al termine di un confronto di tre ore circa, valido per ladel Masters1000 di, in cui l’azzurro è stato bravissimo ad assorbire la delusione di un primo parziale perso per qualche errore banale 7-6, affrontando a viso apertoe piegandolo in una vera e propria prova di resistenza. La vittoria della classe e della determinazione dell’italiano, che ha dilagato nel terzo set, probabilmente sfruttando anche le condizioni ...

