VIDEO MotoGP | il duello tra Bagnaia e Alex Marquez nella Sprint Race del GP d’Argentina

(Di sabato 1 aprile 2023) Ladel Gran Premio dell’Argentina 2023 è andata in archivio per laa Termas de Rio Hondo con il clamoroso successo in rimonta di Brad Binder con la KTK davanti alle Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini, mentre Franco Morbidelli si è dovuto accontentare della quarta piazza con la Yamaha al termine di una bellissima prestazione. Quinto posto al traguardo per il pole-man, che ha ingaggiato un testa a testa davvero spettacolare per buona parte della corsa con il campione del mondo in carica Pecco. Alla fine il fratello di Marc ha avuto la meglio, precedendo di un’incollatura la Ducati ufficiale dell’italiano sulla bandiera a scacchi ma perdendo forse la possibilità di giocarsi qualcosa di più importante. Di seguito il ...