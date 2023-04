Video MotoGp | Gp Argentina | moto di Alex Marquez in fiamme nel Q1!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : VIDEO - Le qualifiche hanno premiato Alex Marquez, che sul bagnato è stato il migliore davanti a Bezzecchi e Bagnai… - biagio4658 : RT @_rik46: Tutto il MotoGP Twitter che risale sul carro di Morbido creato da Biagio SONO VERAMENTE CONTENTO PER LUI SEMBRAVA QUELLO DEL 20… - muffvns : RT @_rik46: Tutto il MotoGP Twitter che risale sul carro di Morbido creato da Biagio SONO VERAMENTE CONTENTO PER LUI SEMBRAVA QUELLO DEL 20… - _rik46 : Tutto il MotoGP Twitter che risale sul carro di Morbido creato da Biagio SONO VERAMENTE CONTENTO PER LUI SEMBRAVA Q… - sonocancro : daddy fabio controlla il suo figliolo -

Paura per Alex Marquez, nel finale del Q1 del Gp d'Argentina della: dopo una caduta, alcune fiamme si sono sprigionate dalla sua moto. Guarda il ...Alex Marquez è stato il grande protagonista delle qualifiche del GP Argentina: non solo per la pole position, ma anche per la caduta finale nel tentativo di battere il suo crono. Il pilota spagnolo ...... Europa League, Formula 1,a 24,90 al mese Offerta Sky TV + Sky Sport - Valida fino al 02/04 ...già presenti su Sky e le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime...

Video MotoGP, GP Argentina: pole di Alex Marquez. Gli highlights delle qualifiche Gazzetta

MotoGP GP Argentina - Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Al termine di una sessione carat ...Prosegue il Mondiale di MotoGP 2023: dopo la gara di Portimao, in Portogallo, si va a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio d’Argentina per il secondo GP della stagione. Gran Premio che si svolge nel ...