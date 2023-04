Video l’Eredità 1 aprile 2023: Giacomo di Vicenza vince 18.750 euro (Di sabato 1 aprile 2023) l’Eredità di sabato 1 aprile 2023. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando ancora una volta campione del programma, è Giacomo di Vicenza. Il giovane Giacomo, al suo sesto tentativo, è riuscito nuovamente ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 18.750 euro. Bravissimo! Il suo montepremi totale rimane va quindi a 98.750 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 1 aprile 2023)di sabato 1. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, tornando ancora una volta campione del programma, èdi. Il giovane, al suo sesto tentativo, è riuscito nuovamente ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 18.750. Bravissimo! Il suo montepremi totale rimane va quindi a 98.750. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ...

