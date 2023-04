VIDEO – Inter-Fiorentina 0-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro l’Inter?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #interfiorentina #ACFFiorentina - marifcinter : #Inter, ecco le parole dell’agente di #Bastoni: “È tifoso dell’Inter e ha grande interesse a rimanere all’Inter” - Inter : Giornata di allenamento per i nostri Nerazzurri ????? #ForzaInter - Nicholas_Proty : RT @FutbolOOC: *Juve a -6 dall’inter nonostante i 15 punti di penalizzazione* Adani recandosi alla Bobotv domani sera: - BatskyStinson : RT @FutbolOOC: *Juve a -6 dall’inter nonostante i 15 punti di penalizzazione* Adani recandosi alla Bobotv domani sera: -

Calcio 2022 - 2023 Serie A Tabellino partita- Fiorentina Squadra in casaSquadra avversaria Fiorentina Nella 28esima giornata del campionato di Serie A, l'affronta la Fiorentina in un match complicatissimo ma fondamentale per la rincorsa alla Champions League. Nel primo tempo sono tantissime le occasioni per entrambe le squadre, con i viola che ...Nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A, la Fiorentina vince per 0 - 1 in casa dell'. I nerazzurri, però, possono recriminare per molti ...La disperazione di Filippo Tramontana: il cronista tifoso di 7 Gold deve fare i conti con l'ennesima prestazione condita da innumerevoli occasioni da gol mancate. Un'altra sconfitta per l'di Simone Inzaghi, che a San Siro si deve arrendere per 1 - 0 alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Terzo ko di fila e quarto nelle ultime cinque per i nerazzurri, che non iniziano nel migliore ...

Video Inter-Fiorentina 0-1, Lukaku sbaglia di tutto: le reazioni sui social Gazzetta

Si è giocato oggi alle 18:00 il secondo anticipo della 28esima giornata di Serie A, la sfida in questione, Inter-Fiorentina, è terminata 0-1 per gli ospiti e ...Il brasiliano si sta trovando perfettamente alla corte di Luciano Spalletti e ha scelto di prolungare il suo contratto con il Napoli ...