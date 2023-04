Video Inter - Fiorentina 0 - 1 | Lukaku sbaglia di tutto | le reazioni sui social

(Di sabato 1 aprile 2023) Nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A, lavince per 0 - 1 in casa dell'. I nerazzurri, però, possono recriminare per molti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro l’Inter?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #interfiorentina #ACFFiorentina - marifcinter : #Inter, ecco le parole dell’agente di #Bastoni: “È tifoso dell’Inter e ha grande interesse a rimanere all’Inter” - Inter : Giornata di allenamento per i nostri Nerazzurri ????? #ForzaInter - alfonso19832 : RT @jackpoolista: Inter - Fiorentina 0-1 Osimhen infortunato per 1 mese Corsa Champions ancora a favore Stefano Pioli signori e signori h… - sportli26181512 : Inter-Fiorentina 0-1: video, gol e highlights: Una partita ricchissima di occasioni finisce 1-0 per la Fiorentina.… -

Nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A, la Fiorentina vince per 0 - 1 in casa dell'Inter. I nerazzurri, però, possono recriminare per molti ...La disperazione di Filippo Tramontana: il cronista tifoso di 7 Gold deve fare i conti con l'ennesima prestazione condita da innumerevoli occasioni da gol mancate. Un'altra sconfitta per l'Inter di Simone Inzaghi, che a San Siro si deve arrendere per 1 - 0 alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Terzo ko di fila e quarto nelle ultime cinque per i nerazzurri, che non iniziano nel migliore ...

Inter, Inzaghi rilancia Brozovic e Gosens: le scelte contro la Fiorentina Gazzetta

Una partita ricchissima di occasioni finisce 1-0 per la Fiorentina. L'Inter ci prova in tutti i modi, dalle chance per Mkhitaryan e Lukaku nel primo tempo, a quelle per Lukaku (di nuovo), Barella (pal ...Inter - Fiorentina 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventottesima giornata di Serie A 2022/23.