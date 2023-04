VIDEO | Dominik e Rhea Ripley abbandonano la WWE Hall of Fame durante il discorso di Rey Mysterio

(Di sabato 1 aprile 2023)la nottata italiana, dopo l’episodio di Smackdown, la WWE ha tenuto l’annuale edizione dellaof, che ha visto come introdotto di punta Rey. Mr. 619, che sarà protagonista quest’oggi dell’incontro con suo figlio, ha visto proprio quest’ultimo (insieme ae Damien Priest) lasciare l’arenail proprio, nell’ultimo degli affronti ricevuti dal Judgment Day. EVERYBODY is on their feet for @rey!Well, almost everybody… #WWEHOF pic.twitter.com/UY4aeoaFOq— WWE (@WWE) April 1, 2023 Welp, @Dom35's out. So disrespectful. This is @rey's night. #WWEHOF pic.twitter.com/SSjJnnU17R— WWE (@WWE) April 1, ...

Dominik Mysterio e Rhea Ripley vandalizzano il merchandise The Shield Of Wrestling

However, early in his speech Rey had to pause as booed rang out in the Crypto.com Arena and his own son Dominik left his seat and walked backstage, flanked by his Judgment Day teammates Rhea Ripley ...Official Twitter account of WWE shared a video of Ripley and Dominik in which the duo can be seen making a mess at the WrestleMania Superstore in Los Angeles, California on Thursday. Both stars ran ...