VIDEO Carlos Alcaraz a Jannik Sinner dopo la stretta di mano: "Vinci il torneo, io faccio il tifo per te!" (Di sabato 1 aprile 2023) Che tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ci sia un grande rapporto di stima reciproca non è un mistero e quanto accaduto quest'oggi nella semifinale del Masters1000 di Miami non è un'eccezione. La vittoria è andata all'azzurro, bravissimo a imporsi con il punteggio di 6-7 (4) 6-4 6-2, dimostrando ancora una volta quanto nel confronto con l'iberico non abbia nulla da invidiare. Una partita durata tre ore e con scambi intensi e spettacolari, da ricordare sfide del passato tra Roger Federer e Rafael Nadal oppure tra Pete Sampras e Andre Agassi. Una gioia per gli occhi degli appassionati che hanno potuto godere di questo spettacolo. A fare da cornice a tutto questo, come detto, il rapporto di rispetto e di amicizia tra i due. Alcaraz, infatti, poco dopo la stretta di ...

