VIDEO ? Sassuolo-Inter Primavera 3-2 | gol e highlights della gara

(Di sabato 1 aprile 2023) L’di Cristian Chivu ha perso 3-2 sul campo del(vedi pagelle). Nerazzurri adesso decimi in classifica a quota 33 punti. Playoff sempre più lontani GOL E? Inizio disastroso dell’che va sotto dopo 19? per un clamoroso errore difensivo di Stankovic, che regala palla al. Facile il tap-in di Russo a battere Botis. Dopo qualche occasioni nel primo tempo con il solito Esposito e Kassama, i nerazzurri naufragano ad inizio ripresa: al 46? arriva il 2-0 emiliano con Mandrelli. Nove minuti più tardi, i padroni di casa calano addirittura il tris con D’Andrea. Sussulto d’orgoglio dell’, che prova la rimonta segnando prima con Esposito e poi con Sarr. Niente da fare. Il match finisce 3-2. Fonte: ...

