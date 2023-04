Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Fa molto discutere in Francia l'annuncio che la viceministra Marlène Schiappa sarà protagonista del prossimo numero… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Fa molto discutere in Francia l'annuncio che la viceministra Marlène Schiappa sarà protagonista del prossimo numero di… - FrancoScarsell2 : Fa molto discutere in Francia l'annuncio che la viceministra Marlène Schiappa sarà protagonista del prossimo numero… - gazzettaparma : Francia, la viceministra in copertina su Playboy: la foto è casta, ma è polemica - der_terrorist : La viceministra in copertina su Playboy, polemiche in Francia -

Fa molto discutere in Francia l'annuncio che laMarlène Schiappa sarà protagonista del prossimo numero della rivista Playboy, dove compare in una foto die in una lunghissima intervista - con altre immagini - nelle pagine ...Non è ancora in edicola, ma in Francia ha già creato scalpore il prossimo numero di Playboy in uscita l'8 aprile. Sulladell'edizione francese dell'inconica rivista erotica, per la prima volta nella sua storia, ci sarà una politica: la segretaria di Stato all'Economia sociale e solidale Marlène Schiappa . "...Secondo le indiscrezioni, saranno dodici le pagine dedicate allatra intervista e fotografie. LaMarlène Schiappa, a cominciare dalla, appare vestita solo con una ...

La viceministra Marlène Schiappa sarà sulla copertina di Playboy Corriere della Sera

Fa molto discutere in Francia l'annuncio che la viceministra Marlène Schiappa sarà protagonista del prossimo numero della rivista Playboy, dove compare in una foto di copertina e in una lunghissima in ...Fa molto discutere in Francia l'annuncio che la viceministra Marlène Schiappa sarà protagonista del prossimo numero della rivista Playboy, dove compare in una foto di copertina e in una lunghissima in ...