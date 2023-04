Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : ???????????? ???? I ragazzi di Asta conquistano l’ultimo appuntamento della Viareggio Cup grazie a una magia di Alexandru… - TorinoFC_1906 : Semifinale della Viareggio Cup! ?? Ecco i nostri titolari per #TorinoBologna: Brezzo; Rettore, Gallea, Makadji, Ro… - giovann92669360 : RT @UglionoRoberto: 21 anni dopo il @TorinoFC_1906 torna in finale del Torneo di Viareggio. Complimenti ad Antonino Asta e ai suoi ragazzi… - sportli26181512 : Viareggio Cup, la finale è Torino-Sassuolo: battute Bologna e Fiorentina al penultimo atto: SASSUOLO-FIORENTINA 3-1… - maxi79146156 : RT @TorinoFC_1906: ???????????? ???? I ragazzi di Asta conquistano l’ultimo appuntamento della Viareggio Cup grazie a una magia di Alexandru Capac… -

Vola in finale il Torino nella2023, grazie all'1 - 0 rifilato ad un pur spavaldo Bologna . A fare la differenza tra queste due ottime compagini, tuttavia, è stato il gol messo a segno da Capac al 40 , con l'esterno ...: Il Bologna supera l'Empoli 4 - 2 ai calci di rigore e, in semifinale, affronterà il Torino. Basket, Virtus: Bianconeri superati, in Eurolega, dall'Efes col punteggio di 86 - 67 . - ...Calcio 2022 - 2023 Serie D Torna il campionato di Serie D dopo la sosta per gli impegni della Rappresentativa alla. Ormai archiviata la 28giornata , per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend. Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e ...

FINALE! Viareggio Cup, Torino-Bologna 1-0 Toro News

Sarà Torino-Sassuolo la finale della 73/a edizione della Viareggio Cup in programma lunedì alle 15 al campo "Ferracci" ...Il Torino di Antonino Asta continua a stupire, batte anche il Bologna in semifinale e si conquista il diritto di giocarsi il titolo nella finalissima di lunedì contro i detentori del ...