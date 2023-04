Viareggio Cup 2023 | 1-0 al Bologna | il Torino vola in finale

(Di sabato 1 aprile 2023)inilnellaCup, grazie all’1-0 rifilato ad un pur spavaldo. A fare la differenza tra queste due ottime compagini, tuttavia, è stato il gol messo a segno da Capac al 40?, con l’esterno granata che è stato bravissimo a sfruttare appieno l’unica vera disattenzione degli emilinani per punirli ed eliminarli da questa prestigiosa competizione. In generale, il primo tempo è stato condotto alla grande dal, che ha dominato in lungo e in largo ed è passato in vantaggio meritatamente. Nel secondo tempo, però, i ruoli in campo si sono completamente ribaltati: i felsinei sono entrati nella ripresa con aggressività con la voglia di afferrare il pareggio, salvo arrendersi dinanzi all’estrema solidità della difesa granata. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : ???????????? ???? I ragazzi di Asta conquistano l’ultimo appuntamento della Viareggio Cup grazie a una magia di Alexandru… - TorinoFC_1906 : Semifinale della Viareggio Cup! ?? Ecco i nostri titolari per #TorinoBologna: Brezzo; Rettore, Gallea, Makadji, Ro… - UglionoRoberto : 21 anni dopo il @TorinoFC_1906 torna in finale del Torneo di Viareggio. Complimenti ad Antonino Asta e ai suoi raga… - saiko___02 : RT @TorinoFC_1906: ???????????? ???? I ragazzi di Asta conquistano l’ultimo appuntamento della Viareggio Cup grazie a una magia di Alexandru Capac… - Robertoro80 : RT @TorinoFC_1906: ???????????? ???? I ragazzi di Asta conquistano l’ultimo appuntamento della Viareggio Cup grazie a una magia di Alexandru Capac… -

FINALE! Viareggio Cup, Torino-Bologna 1-0 Toro News

SECONDO TEMPO 29' Altro pallone lanciato verso la porta, un passaggio per il portiere granata. 27' Troppo timido il Toro nel cercare di ripartire adesso, così il Bologna ...Fonte: dal nostro inviato Mattia Carletti === FINE ST === 45' - Segnalati 6 minuti di recupero 39' - Ancora cambi per la Fiorentina: entrano Pitti e Da Silva ed escono Fortini e… Leggi ...