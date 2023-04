Viaggi, per Pasqua e 25 aprile in partenza più di 16 milioni di italiani (Di sabato 1 aprile 2023) Secondo le previsioni dell'Osservatorio sul Turismo di Confcommercio di Swg saranno almeno 8 milioni i vacanzieri Pasquali, e la metà ha scelto destinazioni nella propria regione. Per il ponte della Liberazione invece si sposteranno in 8,2 milioni, con il 14% che andrà all’estero visto il maggior numero di giorni disponibili: il Paese più gettonato è la Francia Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 aprile 2023) Secondo le previsioni dell'Osservatorio sul Turismo di Confcommercio di Swg saranno almeno 8i vacanzierili, e la metà ha scelto destinazioni nella propria regione. Per il ponte della Liberazione invece si sposteranno in 8,2, con il 14% che andrà all’estero visto il maggior numero di giorni disponibili: il Paese più gettonato è la Francia

