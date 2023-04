Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2023 ore 19:30 (Di sabato 1 aprile 2023) Viabilità DEL 1 APRILE 2023 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA Roma-FIUMICINO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; CODE ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRomaRE QUESTA SERA STOP AI LAVORI: TRENI ATTIVI, DUNQUE, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; I LAVORI PROSEGUIRANNO DOMANI 2 APRILE, CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE 21.00, POI ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 aprile 2023)DEL 1 APRILEORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA-FIUMICINO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; CODE ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE QUESTA SERA STOP AI LAVORI: TRENI ATTIVI, DUNQUE, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; I LAVORI PROSEGUIRANNO DOMANI 2 APRILE, CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLE 21.00, POI ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...

A1 Milano - Napoli: chiusura di una notte per l'uscita di Colleferro Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti 'My Way' in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 ... Verona invasa da Vinitaly: come arrivare e come muoversi in città ... con un occhio di riguardo alla tutela dei residenti, tenendo anche monitorata la viabilità ... Verona vetrina del vino nel mondo: presentato a Roma il Vinitaly 2023. Vinitaly and the City al via, taglio ... Iniziative religiose per le festività pasquali: attenzione alla viabilità A tal proposito, dalle ore 9,45, saranno possibili interruzioni o deviazioni della circolazione veicolare in piazza Martiri d'Ungheria, via Marconi, via della Sapienza, Corso Italia, via Roma, piazza ...