Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2023 ore 18:30 (Di sabato 1 aprile 2023) Viabilità DEL 1 APRILE 2023 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA Roma-FIUMICINO, DOVE PERMANE TRAFFICO INTENSO CON CODE A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO AL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; UN INVITO ALLA PRUDENZA, INFINE, PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI NEI PRESSI DI GIULIANO DI Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 14+000 CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 aprile 2023)DEL 1 APRILEORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA-FIUMICINO, DOVE PERMANE TRAFFICO INTENSO CON CODE A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO AL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, TRAFFICO INTENSO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; UN INVITO ALLA PRUDENZA, INFINE, PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI NEI PRESSI DI GIULIANO DI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 14+000 CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valeriogaripoli : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Riaperto il tratto di via della Magliana tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana. Ripri… - apalma67 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Da lunedì prossimo, 3 aprile, la linea 19 tornerà su tram anche nel tratto largo Preneste-piazza d… - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale, riaperta la galleria della Nuova circonvallazione interna direzione Nomentana/Salaria… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Riaperto il tratto di via della Magliana tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana.… - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale, per un incidente al momento è chiusa la galleria della Nuova circonvallazione interna… -

Verona invasa da Vinitaly: come arrivare e come muoversi in città ... con un occhio di riguardo alla tutela dei residenti, tenendo anche monitorata la viabilità ... Verona vetrina del vino nel mondo: presentato a Roma il Vinitaly 2023. Vinitaly and the City al via, taglio ... Iniziative religiose per le festività pasquali: attenzione alla viabilità A tal proposito, dalle ore 9,45, saranno possibili interruzioni o deviazioni della circolazione veicolare in piazza Martiri d'Ungheria, via Marconi, via della Sapienza, Corso Italia, via Roma, piazza ... Viterbo - Processioni domenica delle Palme, attenzione alla viabilità A tal proposito, dalle ore 9,45, saranno possibili interruzioni o deviazioni della circolazione veicolare in piazza Martiri d'Ungheria, via Marconi, via della Sapienza, Corso Italia, via Roma, piazza ... ... con un occhio di riguardo alla tutela dei residenti, tenendo anche monitorata la... Verona vetrina del vino nel mondo: presentato ail Vinitaly 2023. Vinitaly and the City al via, taglio ...A tal proposito, dalle ore 9,45, saranno possibili interruzioni o deviazioni della circolazione veicolare in piazza Martiri d'Ungheria, via Marconi, via della Sapienza, Corso Italia, via, piazza ...A tal proposito, dalle ore 9,45, saranno possibili interruzioni o deviazioni della circolazione veicolare in piazza Martiri d'Ungheria, via Marconi, via della Sapienza, Corso Italia, via, piazza ... Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2023 ore 17:30 ... RomaDailyNews