Via Razov, dentro Paramonov: cosa succede lungo la Mosca-Roma (Di sabato 1 aprile 2023) Le scosse del terremoto geopolitico scaturito dall'invasione russa dell'Ucraina stanno progressivamente raggiungendo tutti quei Paesi che, in un modo o nell'altro, sono coinvolti nel più importante conflitto del XXI secolo. E nel novero dei suddetti figura anche l'Italia. L'Italia è uno dei principali terreni di scontro tra Russia e Stati Uniti sin dagli albori della InsideOver.

