Via Rasella, Mughini zittisce la sinistra accanita su La Russa: "Fu un'operazione suicidaria" (video) (Di sabato 1 aprile 2023) In poche parole Giampiero Mughini riduce la bufera polemica scatenata dalla sinistra contro le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull'attentato di Via Rasella – l'episodio della Resistenza che causò la morte di 33 tedeschi, e portò alla rappresaglia nazista dell'eccidio delle Fosse Ardeatine – in una tempesta che si agita in un bicchier d'acqua. Le truppe di sinistra da ieri non fanno altro che passare al setaccio termini e frasi della dichiarazione istituzionale finita all'indice. Oltre a continuare a soppesare le parole, fino a stravolgerne il significato, facendo demagogicamente la tara su analoghi casi precedenti. Per esempio, omettendo importanti capitoli revisionisti che, proprio da sinistra, hanno animato un dibattito in corso da decenni. Perché, come ha ...

