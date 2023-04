Via Rasella, le “scuse” di La Russa: “Non ho sottolineato che i militari uccisi erano nazisti”. Ma ribadisce la storia della “banda musicale” (Di sabato 1 aprile 2023) La mattina, in un colloquio con il Corriere della Sera, aveva giurato che non avrebbe più parlato di fatti storici ma solo di attualità. Il pomeriggio ha deciso di far uscire un comunicato di scuse sui generis, rivolto a chi “si è sentito offeso”, ammettendo di aver sbagliato solo a non precisare che i tedeschi uccisi fossero nazisti, ribadendo però ancora la storia della “banda musicale“. Il presidente del Senato Ignazio La Russa non riesce proprio a uscire dall’avvitamento in cui si è infilato pretendendo di riscrivere alla sua maniera l’azione partigiana di via Rasella, a Roma, nella quale il 23 marzo 1944 morirono 33 soldati del Polizeiregiment Bozen. La seconda carica dello Stato, nella sua nota con cui intende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) La mattina, in un colloquio con il CorriereSera, aveva giurato che non avrebbe più parlato di fatti storici ma solo di attualità. Il pomeriggio ha deciso di far uscire un comunicato disui generis, rivolto a chi “si è sentito offeso”, ammettendo di aver sbagliato solo a non precisare che i tedeschifossero, ribadendo però ancora la“. Il presidente del Senato Ignazio Lanon riesce proprio a uscire dall’avvitamento in cui si è infilato pretendendo di riscrivere alla sua maniera l’azione partigiana di via, a Roma, nella quale il 23 marzo 1944 morirono 33 soldati del Polizeiregiment Bozen. La seconda carica dello Stato, nella sua nota con cui intende ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - CarloVerdelli : Su via Rasella il presidente del Senato ha detto il falso. L’unica riparazione sarebbe inventarsi di essersi confus… - marattin : Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccis… - Libero_official : 'Basta, non parlerà più di fatti storici. Cosa farò il #25aprile? Sorpresa'. #ViaRasella e #FosseArdeatine, la risp… - Straygat67G : RT @VicoZanetti: Quindi secondo Ignazio #LaRussa, seconda carica dello stato, i partigiani, in via Rasella uccisero una banda musicaledi in… -