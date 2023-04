Via Rasella | La Russa | mi scuso con chi si è sentito offeso Schlein | le scuse non bastano

(Di sabato 1 aprile 2023) “Spiace sinceramente che nell’ambito di una lunga intervista rilasciata a Libero, a seguito delle mie poche parole in risposta ad una precisa domanda sulle pretestuose critiche indirizzate a Giorgia Meloni in occasione delle celebrazioni per l’eccidio delle Fosse Ardeatine – a cui ho più volte partecipato con profondo sdegno e commozione – sia nata una polemica più ampia di quella che volevo chiudere. Al riguardo, non ho difficoltà a precisare che ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in viafossero soldati nazisti ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio“. Così il Presidente del Senato Ignazio La. “Non so poi se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che i riservisti altoatesini inquadrati nella Polizia tedesca facessero anche parte della banda militare del corpo ...

La Russa si scusa su via Rasella: «Ho sbagliato a non dire che erano soldati nazisti, per me era ovvio» - Il video Open

"Yesterday, not only did they reach Via Rasella (the street near the Trevi Fountain where the Partisan attack took place) with the intention of rewriting history, but we also heard talk of women as ...Il presidente del Senato fa ammenda dopo le frasi pronunciate sulla strage di via Rasella: “Ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi erano nazisti” Roma, 1 apr. “Spiace sinceramente che n ...